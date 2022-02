The following instruments on XETRA do have their first trading 14.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.02.2022Aktien1 CA34962J1030 Forte Minerals Corp.2 US8726571016 TPG Inc.3 CA94412Y1007 Way of Will Inc.4 CA23344H1091 DRI Healthcare Trust5 NL0015000PB5 Ermenegildo Zegna N.V.6 CA43353R1038 HIRE Technologies Inc.7 SE0017083694 Learning 2 Sleep L2S AB8 CA9866411080 York Harbour Metals Inc.Anleihen1 XS2445188423 ING Bank N.V.2 DE000DD5AZC3 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank3 DE000LB2BN26 Landesbank Baden-Württemberg4 DE000LB2BN34 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000LB2BN42 Landesbank Baden-Württemberg6 XS2443893255 Nordea Bank Abp7 NO0012440397 Norwegen, Königreich8 US855244BC24 Starbucks Corp.9 US00182FBP09 ANZ New Zealand [Intl] Ltd.10 XS2443485565 Swedbank AB11 CH1160680174 UBS Group AG12 FR0014008FH1 Arval Service Lease S.A.13 USU24652AU08 Harley Davidson Financial Services Inc.14 DE000HLB41Z6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB70R2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale