Bodenheim (ots) -Weingenuss und Wanderlust finden am 23. und 24. April zueinander, wenn das Deutsche Weininstitut (DWI) gemeinsam mit den regionalen Weinwerbungen zum bundesweiten WeinWanderWochenende einlädt.An rund 200 Terminen können die Wandernden ihre Outdoor-Aktivitäten mit Weingenüssen und -erlebnissen verbinden und dabei die heimischen Weinregionen für sich entdecken.Viele Wanderungen werden unter der fachkundigen Leitung von speziell geschulten Weingästeführern zu spannenden und abwechslungsreichen Themen durchgeführt. In Kombination mit kleinen Weinverkostungen führen sie die Gäste beispielsweise auf die Spuren der Römer, durch Kräutergärten oder die geologischen Zeitalter. Zudem wird das WeinWanderWochenende oftmals von Weinpräsentationen in den Weinbergen oder Winzerhöfen entlang der Wanderrouten umrahmt.Da für viele Veranstaltungen die Teilnehmerzahlen begrenzt oder Anmeldungen erforderlich sind, sollte man sich vorzeitig bei den Veranstaltern informieren, um nichts zu verpassen.Alle Angebote gibt es auch in einer Broschüre zum Download unter www.deutscheweine.de/service/downloads/broschueren oder im DWI-Online-Shop unter www.shop.deutscheweine.de.