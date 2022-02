ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adidas von 365 auf 344 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2022 werde wohl ein kritisches Jahr für den Sportartikelkonzern - mit vielen erwarteten Antworten auf viele Fragen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie verwies auf Neuigkeiten zu Produktinnovationen, eine Erholung in China sowie Inflationsfolgen. Das Kursziel senkte sie wegen der Veränderungen auf der Zinsseite./tih/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2022 / 00:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2022 / 00:08 / GMT



ISIN: DE000A1EWWW0

