BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 41,20 (37,10) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 2330 (2300) PENCE - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 57 (54) EUR - 'HOLD'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 855 (825) PENCE - 'BUY'GOLDMAN NIMMT PRUDENTIAL MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 1761 PENCEGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 23,00 (20,50) EUR - 'BUY'UBS HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 520 (500) CHF - 'BUY'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 40 (43) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE KONSUM REIT AUF 19 (20) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 90 (85) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 115 (110) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT STEICO AG AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 123 (121) EURHSBC SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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