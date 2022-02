DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: Umsatz und Ertrag sind 2021 auch im Handelsgeschäft weiter deutlich gestiegen - -hoher Ertrag aus Teilverkauf des Treasury Stocks

Monheim am Rhein (pta005/14.02.2022/08:30) - * Umsatz wurde um etwa 20 % gesteigert * Rohgewinn legte um mehr als 30 % zu * Eigenkapitalquote über 50 % * Fast 4 Mio. steuerfreier Ertrag aus Teilverkauf des Treasury Stocks

Das in der Monheimer Obergesellschaft Weng Fine Art AG (WFA) konzentrierte B2B-Handelsgeschäft hat nach den vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2021 mit einem Umsatz von ca. 6.400 TEUR um etwa 20 % gegenüber dem Vorjahr (5.333 TEUR) zugelegt. In den zwei Jahren seit dem Ausbruch der Pandemie konnte die WFA ihre Einnahmen aus dem Kunsthandel um fast 70 % erhöhen, obwohl der Fokus der Unternehmensgruppe in dieser Zeit auf dem Aufbau des Token- und dem Ausbau des E-Commerce-Geschäfts der Tochter ArtXX AG lag.

Aufgrund der Preissteigerungen in vielen Bereichen des internationalen Kunstmarkts werden sich die Einzelwertberichtigungen gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich reduzieren. Daher rechnet das Management damit, dass der Rohgewinn überproportional zum Umsatz um etwa 30 % auf knapp 2.200 TEUR (2020: 1.662 TEUR) zugelegt hat.

Die Beteiligungserträge sind 2021 mit 433 TEUR gegenüber dem Vorjahr (826 TEUR) gesunken, da die ArtXX AG ihre Dividende für das Jahr 2020 reduziert hatte und die Beteiligungsquote der WFA AG an ihrer Tochter im Rahmen der Sachausschüttung an ihre Aktionäre gesunken ist. Der Beteiligungsertrag wird im Konzernabschluss herauskonsolidiert werden.

Die Gewinne aus Finanztransaktionen beliefen sich 2021 auf etwa 1.500 TEUR - im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren dagegen 3.275 TEUR Erträge aus der Sachausschüttung an die Aktionäre im Dezember 2020 verbucht worden.

Die operativen Kosten konnten 2021, trotz des erhöhten Geschäftsvolumens, gesenkt werden. Dagegen sind die Finanzierungskosten aufgrund des leicht erhöhten Kreditvolumens um etwa 10 % gestiegen.

Der Vorsteuergewinn des Geschäftsjahres 2021 wird voraussichtlich annähernd 3 Mio. EUR betragen. Zusätzlich hat die Weng Fine Art AG aus der teilweisen Platzierung des Treasury Stocks einen steuerfreien Gewinn von fast 4 Mio. EUR erzielt, der nicht in der Gewinn- und Verlust-Rechnung erscheinen, sondern direkt in das Eigenkapital gebucht wird.

Aufgrund der gestiegenen Erträge und des bilanzwirksamen Teilverkaufs des Treasury Stocks hat sich die Eigenkapitalquote der Weng Fine Art AG zum 31. Dezember 2021 auf etwa 53 % (2020: 45,8 %) erhöht.

Das Konzernergebnis der Weng Fine Art AG für das Geschäftsjahr 2021 soll im März 2022 bekanntgegeben werden. Die Hauptversammlung der Gesellschaft wird voraussichtlich im Juni 2022 als Präsenzveranstaltung in Düsseldorf stattfinden.

ÜBER DIE WENG FINE ART AG

Die Weng Fine Art AG (WFA) ist eines der führenden und profitabelsten Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit vier Geschäftsbereichen und einem Team aus Finanz-, Kunst- und Digitalexperten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Andy Warhol, Pablo Picasso, Jeff Koons, Gerhard Richter, Damien Hirst, Alex Katz, Robert Longo und Ai Weiwei.

Die Weng Fine Art konzentriert sich auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX AG betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce-Geschäft für Editionen der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Die Weng Fine Art ist zudem maßgeblich an der Artnet AG beteiligt, dem weltweit führenden Daten- und Informationsanbieter für den Kunstmarkt, die 2020 ein assoziiertes Unternehmen der WFA geworden ist. Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die WFA nun auch an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain-Technologie, um den Zugang für Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: http://www.wengfineart.com

