Visa, Mastercard und PayPal mit 7,25% Zinsen und 40% Sicherheitspuffer

Die Aktienkurse der US-Anbieter von digitalen Zahlungssystemen entwickelten sich in den vergangenen Monaten uneinheitlich. Während die Visa- (ISIN: US92826C8394) und die Mastercard-Aktie (ISIN: US57636Q1040) in den vergangenen 12 Monaten Kursgewinne im Bereich von 15 Prozent aufweisen konnten, brach der Kurs der PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038) nach schlechten Zahlen massiv ein und befindet sich nun auf Sicht der vergangenen 12 Monate mit 56 Prozent im Minus.

Für Anleger, die den drei US-Finanzdienstleistern - und somit auch der PayPal-Aktie - in den nächsten zwölf Monaten eine halbwegs stabile Kursentwicklung prognostizieren und die auch bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktienkurse eine ansprechende Rendite erwirtschaften wollen, könnte die aktuell zur Zeichnung angebotene Protect Digital Payment-Anleihe 22-23 der Erste Group interessant sein, die in den nächsten 12 Monaten eine Jahresbruttorendite von 7,25 Prozent ermöglicht.

7,25% Zinsen und 40% Sicherheitspuffer

Die Schlusskurse der Visa-, der Mastercard- und der PayPal-Aktie vom 2.3.22 werden als Ausübungspreise für die Protect Digital Payment-Anleihe festgeschrieben. Bei 60 Prozent der Ausübungspreise werden sich die während der gesamten Beobachtungsperiode, die vom 2.3.22 bis zum 24.2.23 andauert, aktivierten Barrieren befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am 3.3.23 eine Zinszahlung in Höhe von 7,25 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die drei Aktien während des gesamten Beobachtungszeitraumes auf täglicher Schlusskursbasis oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 3.3.23 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Auch dann, wenn die Aktienkurse nach der Barriereberührung einer einzelnen Aktie am Bewertungstag, dem 24.2.23, wieder oberhalb der Ausübungspreise notieren, wird die Anleihe mit 100 Prozent zurückbezahlt.

Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien nach der Barriereberührung im Vergleich zum Ausübungspreis im Minus, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung stattfinden. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die Erste Group-7,25% Protect Digital Payment 22-23, fällig am 3.3.23, ISIN: AT0000A2VB70, kann derzeit ab einem Veranlagungsvolumen von 3.000 Euro in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die den Nachhaltigkeitskriterien der Erste Group entsprechende Protect Digital Payment-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 7,25 Prozent, wenn keine der drei Aktien innerhalb der nächsten 12 Monate 40 Prozent oder mehr ihres Ausübungspreises verliert.

Quelle: zertifikatereport.de