Auch wenn an der Börse immer noch die Hoffnung die Oberhand behält, dass es im Ukraine-Konflikt statt einer nun von amerikanischer Seite ins Spiel gebrachten russischen Invasion zur Wochenmitte in letzter Minute doch noch zu diplomatischen Fortschritten kommt, sind viele Anleger gezwungen, sich wegen der steigenden geopolitischen Risiken von ihren Aktienbeständen zu trennen. Und so sorgt der Ausverkauf an der Wall Street am Freitagabend auch heute Morgen in Frankfurt für ein dickes Minus im Deutschen ...

