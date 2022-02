Im schwachen Gesamtmarkt hat die Tesla-Aktie am Freitag ebenfalls deutlich nachgeben müssen. Mit knapp sieben Prozent Minus beendete der E-Autobauer die Handelswoche. Die steigenden Zinsen sowie die Unsicherheiten im Russland-Ukraine-Konflikt drückten auf die Stimmung. Das sollten Trader jetzt beachten.Nachdem die Tesla-Aktie am 31. Januar erfolgreich die Hürde am markanten Januar-Hoch bei 900,40 Dollar zurückerobert hatte, testete sie diese Marke innerhalb der letzten zwei Wochen mehrfach an. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...