Original-Research: sdm SE - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu sdm SE



Unternehmen: sdm SE

ISIN: DE000A3CM708



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 4,65 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



Vorläufige Zahlen 2021 über Erwartung; sdm auf profitablem Wachstumskurs; Unternehmensausblick für 2022 beinhaltet zweistelliges Wachstum und Übernahmen; Anhebung des Kursziels auf 4,65 EUR (zuvor: 4,58 EUR); Rating Kaufen



Am 02.02.2022 hat die sdm SE (sdm) ihre vorläufigen Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht. Hiernach hat die Gesellschaft auch im abgelaufenen Geschäftsjahr einen deutlichen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr um +25,1% auf 12,99 Mio. EUR (VJ: 10,38 Mio. EUR) erzielt und damit den eingeschlagenen starken Wachstumskurs weiter fortgesetzt. Als wesentlicher Erlösbringer erwies sich hierbei der Werk- und Objektschutz von Behörden, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen.

Auf Ergebnisebene konnte sdm noch dynamischere Zuwächse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen und hierbei von den im Jahr 2019 eingeleiteten Optimierungen und Weiterentwicklungen signifikant profitieren. So wurde das operative Ergebnis (EBIT) um 57,7% auf 1,36 Mio. EUR (VJ: 0,90 Mio. EUR) und das Vorsteuerergebnis (EBT) um 63,4% auf 1,38 Mio. EUR (VJ: 0,84 Mio. EUR) deutlich gesteigert. Damit lagen sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis leicht über der Unternehmensguidance (Umsatz ca. 12,50 Mio. EUR, EBIT 1,20 Mio. EUR bis 1,25 Mio. EUR) und unseren Prognosen (Umsatz: 12,50 Mio. EUR, EBIT 1,20 Mio. EUR).

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 erwartet das sdm-Management ein zweistelliges organisches Wachstum und plant zudem die eine oder andere avisierte Übernahme. Darüber hinaus sieht das Unternehmen bei der Optimierung der internen Prozesse weiteres Potenzial, das gehoben werden soll, um die Ertragslage zusätzlich zu unterstützen.



Vor dem Hintergrund der sehr überzeugenden vorläufigen Zahlen des Unternehmens, vor allem hinsichtlich der Ertragsperformance, und dem starken Ausblick für die laufende Geschäftsperiode, heben wir unsere Ergebnisprognosen für das aktuelle Geschäftsjahr leicht an. Auf EBIT-Ebene rechnen wir nun mit einem operativen Ergebnis von 1,45 Mio. EUR (zuvor: 1,37 Mio. EUR). Unsere bisherige Umsatzschätzung (GBCe Umsatz: 16,09 Mio. EUR) für diese Geschäftsperiode behalten wir bei. In Bezug auf die nachfolgenden Geschäftsjahre 2023 und 2024 lassen wir unsere bisherigen Schätzungen unverändert. Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir damit unverändert Umsatzerlöse in Höhe von 20,28 Mio. EUR und ein EBIT in Höhe von 1,78 Mio. EUR. Im darauffolgenden Geschäftsjahr sollte das EBIT und der Umsatz weiter zulegen können auf dann 23,33 Mio. EUR bzw. 2,20 Mio. EUR.

Alles in allem befindet sich die sdm-Gruppe weiterhin in einer guten Ausgangsposition, um den dynamischen Wachstumskurs weiter erfolgreich fortzusetzen und die Marktposition sukzessive auszubauen. Daneben ist das Unternehmen auch durch die vorhandenen Mittel aus dem Börsengang (Bruttoerlös: 1,20 Mio. EUR) jederzeit in der Lage, durch avisierte M&A- Transaktionen das Wachstumstempo deutlich zu erhöhen und hierbei den Konzern signifikant zu stärken.



Basierend auf den angebotenen Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr 2022 haben wir mithilfe unseres DCF-Modells einen fairen Wert in Höhe von 4,65 EUR je Aktie (zuvor: 4,58 EUR je Aktie) ermittelt und damit unser bisheriges Kursziel leicht erhöht. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating 'Kaufen' und sehen ein deutliches Kurspotenzial.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23379.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 11.02.2022 (14:53 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 14.02.2022 (9:30 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°