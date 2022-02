Nürnberg (ots) -Bereits zum vierten Mal in nur sieben Wochen reduziert der Discounter aus Nürnberg seine Preise deutlich. Zum heutigen Valentinstag werden wieder sechs Artikel billiger. So sparen Kundinnen und Kunden von NORMA ab sofort bis zu 16 Prozent auf Schinken, Kräuterquark, Pesto und Co.Die Alpenkäsespezialitäten vom Discounter gibt es ab sofort für gerade einmal 2,99 Euro - vorher 3,49 Euro. Den Kräuterquark von LANDFEIN gibt es für preiswerte 49 Cent. Zuvor kostete er 59 Cent - eine Ersparnis von über 16 Prozent.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):GUT BARTENHOF, Kochhinterschinken, 200 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,39 EURGUT BARTENHOF, Kochschinken-Spezialitäten, 100 gBislang: 1,49 EURJetzt: 1,39 EURLANDFEIN, Kräuterquark 10 % / 40 % Fett, versch. Sorten, 200 gBislang: 0,59 EURJetzt: 0,49 EURAlpenkäsespezialitäten, 160 g / 200 gBislang: 3,49 EURJetzt: 2,99 EURVILLA GUSTO, Pesto versch. Sorten, 190 gBislang: 0,89 EURJetzt: 0,79 EURMAYFLOWER, Amaretto 21,5 % Vol., 0,7 lBislang: 4,29 EURJetzt: 3,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5145600