Berlin (ots) -Habt ihr Lust, eure Stadt zusammen neu zu entdecken? Die inspirierenden Touren von MEET THE WORLD (https://www.meet-the-world.de) zeigen euch eure Stadt in einem ganz neuen Licht. Ob gemeinsamer Kunstgenuss, Krimi-Rätsel, Outdoor Escape Games oder Einblicke in die spannende Geschichte eurer Stadt - der gemeinsame Spaß ist ein perfektes Geschenk zum Tag der Verliebten!Denn woran erinnert man sich am liebsten? Genau, an wunderbare, gemeinsame Erlebnisse und nicht an Blumensträuße. Und wenn es dennoch unbedingt Blumen sein müssen: Verschenkt einfach Beides! Denn wir bieten ab sofort allen Verliebten etwas ganz Besonderes an: Auf alle MEET THE WORLD Touren, die ihr im Februar bucht, bekommt ihr mit dem Code VALENTIN22 verliebte 22 % Rabatt.Ihr müsst euch nur noch entscheiden. Zur Wahl stehen die folgenden Erlebnisse in 13 verschiedenen Städten:- Kunstgenuss steht im Mittelpunkt der ART-Galerietour, bei der in kleinen Gruppen ausgewählte Galerien eines Stadtteils besucht werden.- Die historischen Touren mit GEO Epoche machen die faszinierende Geschichte eines Stadtviertels lebendig.- In der Krimi-Rätseltour werden die Teilnehmer:innen zu verdeckten Ermittler:innen und lösen einen fiktiven Kriminalfall in einer realen Umgebung.- Ein Stadtteil wird zum Schauplatz eines Outdoor Escape Games, bei dem die Spieler:innen in eine Geschichte eintauchen und mit einem iPad ausgestattet verschiedene Rätsel lösen.- Eine spielerische Sightseeing-Tour ermöglicht das Stadtquiz, bei dem Kreativität, Cleverness und Wissen gefragt sind.