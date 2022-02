Die Angst vor einem Krieg in der Ukraine wird immer größer - an der Börse herrscht deswegen einen Anflug von Panik. Der DAX ist in den ersten Handelsminuten unter die wichtige 15.000-Punkte-Marke gefallen und hat damit ein weiteres Verkaufssignal generiert. Alle 30 deutschen Blue Chips notieren im Minus.Laut Bundesaußenministerien Annalena Baerbock befindet sich Europa in einer "absolut brenzligen Situation". Auch die USA warnen vor einem Einmarsch Russlands in der Ukraine.Russland seinerseits weist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...