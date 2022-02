Baden-Baden (ots) -Die LA Rams sind Super Bowl-Sieger 2022 - und United Charity versteigert direkt nach dem Mega-Event einen signierten Football von Quarterback Matthew Stafford und Wide Receiver Cooper Kupp! Europas größtes Charity-Auktionsportal hat sich für den guten Zweck drei echte Kracher-Auktionen vom Super Bowl nach Deutschland geholt. Die gesamten Auktionserlöse gehen dabei an die Hilfsorganisation One World Charity e.V.!Neben dem Football der frischgebackenen Super Bowl-Sieger versteigert das Portal unter www.unitedcharity.de/NFL auch noch einen signierten Helm von Cincinnati Bengals-Quarterback Joe Burrow und ein weiteres Hammer-Sammlerstück: Einen signierten Helm von NFL-Legende Tom Brady! Der siebenfache Super Bowl-Sieger und beste Quarterback aller Zeiten hat seine Karriere zwar beendet, aber bei United Charity haben Bieter nun die Chance auf ein einmaliges Andenken an den Football-Star.Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen und hat seitdem über 12 Millionen Euro für verschiedene Hilfsorganisationen gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5145663