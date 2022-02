Die RTL Group will sich von ihrem Kroatien-Geschäft trennen. Die Tochter RTL Croatia solle für 50 Millionen Euro an Central European Media Enterprises (CME) gehen, teilte das im SDAX -3,90% notierte Unternehmen am Montag in Luxemburg mit. Für die RTL-Aktionäre soll dies ein lukrativer Schritt werden.Sollten die jeweiligen Regulierungsbehörden dem Deal zustimmen, rechnet der Konzern mit dem Abschluss ...

