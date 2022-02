Sehr geehrte Leser/Innen, EURUSD:Der EUR/USD kehrte mit dem Tiefpunkt bei 1,1121 am 28.1.2022 innerhalb einer X-Sequentials 5XZ invers Kurszielzone bis 1,1495 in Aufwärtsrichtung um. Der Schlusskurs am Freitag, den 11.2.2022 lag bei 1,1350. So lange die Marke von 1,1121 nicht unterboten wird, solange ist ein Kursanstieg bis in die X-Sequentials "X" Kurszielzone bei 1,1825-1,1905-1,1990 zu erwarten, wobei sich das eigentliche Kursziel bei 1,1905 befindet.EUR/USD 1 Tages X-Sequentials Chart: Link: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...