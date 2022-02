HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Eckdaten zum Schlussquartal 2021 von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe vor allem mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung klar übertroffen und bewege sich für das Jahr auf eine dauerhaft zweistellige Marge zu, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung spiegele die Unternehmensqualität nicht wider./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

