München (ots) -Bei der Super Bowl LVI-Übertragung hat Prime Video Fans und Zuschauer:innen erstmals auf eine Reise in J.R.R. Tolkiens episches Zweites Zeitaltergeschickt und mit dem offiziellen Teaser-Trailer Einblicke in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht gegeben. Damit ist der Countdown zum 2. September eingeläutet - dann feiert die mit Spannung erwartete Amazon Original Serie weltweit Premiere.Der 60-sekündige Clip wurde erstmals live, im dritten Viertel der Super Bowl LVI-Übertragung ausgetrahlt. Sie finden den Teaser-Trailer hier (http://youtu.be/NxYeO4pyx6Q).Der Teaser gibt Zuschauer:Innen weltweit zum ersten Mal audiovisuelle Einblicke in J.R.R. Tolkiens sagenumwobenes Zweites Zeitalter und verspricht den Start einer neuen Legende, erzählt von Amazon Studios und den Showrunnern J.D. Payne & Patrick McKay ab dem 2. September diesen Jahres. Der Teaser-Trailer zeigt eine Auswahl der Charaktere aus dem Cast der Serie - inklusive Elfen, Zwergen und Menschen - und die Schauplätze in Arda und nimmt die Zuschauer:Innen mit auf eine actionreiche Reise voller Wunder und Spannung.Das mehrstaffelige Drama Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht feiert am 2. September weltweit exklusiv bei Prime Video in mehr als 240 Ländern in zahlreichen Sprachen Premiere. Neue Episoden der ersten Staffel starten wöchentlich.Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bringt zum ersten Mal die heldenhaften Legenden des sagenumwobenen zweiten Zeitalters in der Geschichte von Mittelerde auf den Bildschirm. Das epische Drama spielt Tausende von Jahren vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkiens Der Hobbit und Der Herr der Ringe und nimmt Prime-Mitglieder mit in eine Ära, in der große Mächte geschmiedet wurden, Königreiche zu Ruhm aufstiegen und in den Ruin stürzten, unvorhergesehene Helden auf die Probe gestellt wurden, die Hoffnung am seidenen Faden hing und einer der größten Bösewichte, der jemals Tolkiens Feder entsprungen ist, drohte, die ganze Welt in Dunkelheit zu hüllen. Die Serie beginnt in einer Zeit des relativen Friedens und folgt einer Gruppe aus bekannten und neuen Charakteren, die sich dem lange befürchteten Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges über die majestätischen Landschaft von Lindon und das atemberaubende Inselreich Númenor bis hin zu den entlegensten Winkeln der Landkarte werden diese Königreiche und Charaktere ein Vermächtnis hinterlassen, das noch lange nach ihrem Tod weiterlebt.Die Serie wird von den Showrunnern und Executive Producern J.D. Payne und Patrick McKay geleitet. Neben Payne und McKay sind Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond und Sharon Tal Yguado Executive Producer der Serie. Ron Ames und Christopher Newman fungieren als Produzenten. Wayne Che Yip ist Co-Executive Producer und führt zusammen mit J.A. Bayona und Charlotte Brändström Regie.Der Herr der Ringe ist ein weltbekanntes literarisches Werk, das mit dem International Fantasy Award und dem Prometheus Hall of Fame Award ausgezeichnet wurde. 1999 wurde Der Herr der Ringe von den Amazon-Kunden zum beliebtesten Buch des Jahrtausends gewählt und 2003 in der BBC-Sendung The Big Read zum beliebtesten britischen Roman aller Zeiten. Die Der Herr der Ringe-Bücher wurden in über 38 Sprachen übersetzt und haben sich mehr als 150 Millionen Mal verkauft.