Am deutschen Aktienmarkt fällt aktuell die Aktie von Covestro negativ auf. Der Titel verliert deutlich an Wert. Zu den Papieren mit den größten Kursverlusten des Tages gehört heute der Anteilsschein von Covestro mit einem Kurssturz von 2,80 Prozent. Gegenwärtig zahlen Käufer 52,76 Euro am Aktienmarkt für das Papier.

Den vollständigen Artikel lesen ...