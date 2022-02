DGAP-News: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Sonstiges

Ekosem-Agrar AG erwartet zeitnahen Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 und zeigt anhaltend positive operative Entwicklung



14.02.2022 / 11:00

Ekosem-Agrar AG erwartet zeitnahen Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 und zeigt anhaltend positive operative Entwicklung

Walldorf, 14. Februar 2022 - Die Ekosem-Agrar AG hat nach dem Erzielen einer grundsätzlichen Einigung mit der russischen Landwirtschaftsbank (Rosselkhozbank, RSHB) mittlerweile die ausstehenden Erklärungen erhalten, die nach Beurteilung des Managements für die Fertigstellung und Prüfung des Konzernabschlusses 2020 ausreichend sind. Allerdings steht noch die Einschätzung des Abschlussprüfers aus, ob er auf dieser Grundlage die Prüfung des Jahresabschlusses abschließen und einen Bestätigungsvermerk erteilen kann. Sollte der Abschlussprüfer dies bestätigen, geht der Vorstand von einer Fertigstellung des Jahresabschlusses 2020 in den nächsten Wochen - voraussichtlich bis Ende des ersten Quartals 2022 - aus. Mit operativer Entwicklung voll auf Kurs Im operativen Geschäft bleibt die Ekosem-Agrar Gruppe weiter auf Kurs. Die Milchleistung erreichte im Januar 2022 mit 103.700 Tonnen (fett- und eiweißstandardisiert) die höchste Monatsleistung der Unternehmensgeschichte. Der Milchpreis ist seit Herbst vergangenen Jahres um ca. 25 % gestiegen. Nach dem Auslaufen der bisherigen Jahresverträge mit einigen Großkunden Ende Februar kann Ekosem-Agrar diesen Preisanstieg ab März in vollem Umfang realisieren, was zu einer weiteren Steigerung der Produktivität führen wird. Der Winter verläuft für das Agrargeschäft in allen Regionen positiv, sehr viel Schnee sorgt für einen guten Schutz der jungen Pflanzen und für ausreichend Bewässerung, wenn die Schmelze einsetzt. Insgesamt geht das Management derzeit von guten Erträgen in der kommenden Erntesaison aus. Den noch jungen Geschäftsbereich Milchverarbeitung hat Ekosem-Agrar im vergangenen Geschäftsjahr erfolgreich weiterentwickelt, seine Produktionskapazitäten voll ausgelastet und wie berichtet die Umsatzerlöse um mehr als 75 % gesteigert. Ekosem-Agrar wird den Zeitpunkt der Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2020 schnellstmöglich nach Rückmeldung des Abschlussprüfers kommunizieren.

Über Ekosem-Agrar Die Ekosem-Agrar AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der EkoNiva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem Bestand von mehr als 216.000 Rindern (davon über 112.000 Milchkühe) und einer Milchleistung von rund 3.100 Tonnen Rohmilch pro Tag ist die Gesellschaft größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe kontrolliert eine landwirtschaftliche Nutzfläche von ca. 630.000 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Vorstand des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit ca. 12.000 Mitarbeitern in neun Verwaltungsgebieten in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2019 eine Betriebsleistung von 565 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 167 Mio. Euro erwirtschaftet. Ekosem-Agrar ist am deutschen Kapitalmarkt mit zwei Unternehmensanleihen vertreten: Anleihe 2012/2022 (ISIN: DE000A1R0RZ5) und Anleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A2YNR08). Weitere Informationen unter: www.ekosem-agrar.de

Ekosem-Agrar Kontakt Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de Presse / Investor Relations Fabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekosem-agrar.de

