Aus Furcht vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine fliehen Anleger in Scharen aus den Aktienmärkten. Dax und EuroStoxx50 fielen am Montag um mehr als drei Prozent auf 14.919 beziehungsweise 4027 Punkte. Im Gegenzug stieg der VDax, der die Nervosität der deutschen Anleger widerspiegelt auf ein 13-Monats-Hoch von 31,72 Punkten. Daher deckten sich Investoren mit den als sicher geltenden Bundesanleihen ein. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen ...

