- BERENBERG RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1710 (1620) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RELX PRICE TARGET TO 2330 (2300) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3800 (3700) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN REINITIATES PRUDENTIAL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1761 PENCE - JEFFERIES RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 570 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/GOLDMAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 855 (825) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3400 (3700) PENCE - 'SELL'



- TRADERS: UBS CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 400 (410) PENCE - 'NEUTRAL'



