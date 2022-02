1.000 Euro in Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) zu investieren ist langfristig orientiert für Wachstumsinvestoren zumindest eine Option. Ob du das vor der Präsentation der Quartalszahlen für das vierte Quartal tun solltest, das ist natürlich eine andere Frage. Immerhin besitzt die Aktie im Vergleich zum Rekordhoch im Moment einen Discount von ca. 28 %. Was für mich ebenfalls für eine Investition in Axon Enterprise vor den Quartalszahlen spricht, ist, dass wir nicht einmal wissen, wann sich das Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...