Vom 21. bis 23. Juni 2022 findet in Zürich erstmals das "Point Zero Forum" statt.Bern - Die Schweiz und Singapur spannen zusammen für die Durchführung einer internationalen Fintech-Konferenz. Vom 21. bis 23. Juni 2022 findet in Zürich erstmals das «Point Zero Forum» statt. Das Forum solle als Plattform für globale Führungskräfte aus dem öffentlichen und privaten Finanz- und Wirtschaftssektor dienen, teilt das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) am Montag mit.

