Der EuroStoxx50 sackt am späteren Vormittag um 3,21 Prozent auf 4022,05 Punkte ab und erreichte den tiefsten Stand seit Anfang Oktober.Paris / London - Sorgen vor einem Krieg im Osten Europas haben am Montag die wichtigsten Aktienmärkte des Kontinents belastet. «In diesen Stunden bekommen wir ein Vorgeschmack auf das, was an den Finanzmärkten passieren könnte, wenn am Ende doch alle diplomatischen Bemühungen scheitern und Russland in die Ukraine einmarschiert, wie aktuell von den USA noch in dieser Woche für möglich gehalten»...

