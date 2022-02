DGAP-News: FYI Resources / Schlagwort(e): Sonstiges

FYI Resources Limited 14. Februar 2022ASX: FYI OTCQX: FYIRF HPA-Qualität im gemeinsamen erweiterten Pilotanlagenversuch nachgewiesen Hervorragende Qualität bei gemeinsamen HPA-Produktionsversuchen von FYI und Alcoa setzt sich fort

Im Pilotanlagenversuch HPA-Reinheit von 99,999 % (5N) Al 2 O 3 erreicht

Die Verfeinerungen der Pilotanlage führen in der Summe zu einer beständigeren und verlässlichen HPA-Produktion

Nach Abschluss der Testphase der Pilotanlage liegt der Schwerpunkt auf der Fortsetzung der technischen Phase

HPA-Projekt kommt im Rahmen des klar definierten gemeinsamen Entwicklungsplans gut voran FYI Resources Ltd ("FYI" oder "das Unternehmen") (ASX: FYI, OTCQB: FYIRF, Frankfurt: SDL) freut sich, die Ergebnisse der dritten Woche des erweiterten HPA-Pilotanlagenbetriebs, der in Zusammenarbeit mit Alcoa of Australia (Alcoa) durchgeführt wurde, bekannt zu geben. Der gemeinsame HPA-Pilotanlagenversuch mit von Alcoa bereitgestellten Rohstoffen lief vom 18. bis zum 25. Januar 2022 und erreichte während des einwöchigen Betriebs einen Reinheitsgrad von 99,999 % bis 99,997 % Al 2 O 3 . Die Reinheit des HPA wurde durch eine Analyse mittels hochqualitativer Glimmentladungs-Massenspektrometrie (GDMS) bestätigt, um eine unabhängige, hochgenaue Bestätigung zu erhalten. Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4 Probe 5* HPA (Al 2 O 3 ) Qualitätsgrad % 99,998 % 99,998 % 99,997 % 99,998 % 99,999 % Verunreinigungen gesamt ppm 19,4 18,9 33,1 16,5 13,1 * Probe 5 ist eine Wiederholungsanalyse von Probe 4

Ergebnisse der dritten Woche des erweiterten Pilotanlagenversuchs, der vom 18. bis 25. Januar 2022 gemeinsam mit Alcoa durchgeführt wurde.



Die Gesamtergebnisse der ersten drei erweiterten Pilotanlagenversuche sind hervorragend. Die Analyse der Pilotanlage zeigt einen eindeutigen Aufwärtstrend in den folgenden Bereichen: höhere Reinheitsgrade erreicht,

steigende durchschnittliche Gesamtreinheit während des erweiterten Pilotanlagenbetriebs, und

Geringere Schwankungsbreite und höhere Konsistenz des Reinheitsgrads während des erweiterten Pilotanlagenversuchs FYI und Alcoa haben große Fortschritte bei der Entwicklung des HPA-Projekts gemacht. Das Entwicklungsteam von FYI und Alcoa ist sich einig, dass die Ziele der erweiterten Pilotanlagenversuche erfolgreich erreicht wurden und der letzte Pilotanlagenversuch, der in der Serie geplant war, nicht mehr notwendig ist. Da die Betriebsphase der Pilotanlage nun abgeschlossen ist, werden sich die Entwicklung und die Projektressourcen nun verstärkt auf den Abschluss der technischen Phase konzentrieren, wodurch das Projekt der Kommerzialisierung einen Schritt näherkommt. Roland Hill, Managing Director von FYI, kommentierte die Ergebnisse der drei Versuche folgendermaßen: "Das Erreichen von 5N ist ein Meilenstein. Ebenso erfreulich ist jedoch, dass die Ergebnisse des dritten Versuchs in der Pilotanlage den Fortschritt unserer Entwicklung in Bezug auf die erzielte höhere Reinheit und den engeren Betriebsbereich, der eine viel gleichmäßigere Reinheit bietet, deutlich zeigen. Mit dem beeindruckenden Versuchsergebnis und dem erfolgreichen Abschluss der Pilotanlagenphase wird das gemeinsame Entwicklungsteam nun seinen klar definierten HPA-Bauplan und Weg weiterverfolgen und das Projekt einen Schritt näher an die Kommerzialisierung heranführen." Diese Meldung wurde von Roland Hill, Managing Director, zur Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Roland Hill Managing Director Tel: +61 414 666 178 roland.hill@fyiresources.com.au

Über FYI Resources Limited

FYI positioniert sich als bedeutender Hersteller von 4N- und 5N-HPA in den sich schnell entwickelnden Märkten für Hightech-Produkte.

FYI wendet sowohl eine ESG- als auch eine ökonomische Betrachtung des Unternehmens und seiner Aktivitäten an, um sicherzustellen, dass durch die Entwicklung des innovativen, hochqualitativen und hochreinen HPA-Projekts des Unternehmens ein langfristiger und nachhaltiger Wert und ein Wert für die Aktionäre geschaffen wird.

Hochreines Aluminium (HPA) wird zunehmend zum begehrten Material für bestimmte Hightech-Produkte, vor allem wegen seiner einzigartigen Eigenschaften, Besonderheiten und chemischen Merkmale, welche die hohe Spezifikationsanforderungen bei LED- und anderen Saphirglasprodukten erfüllen.

Der längerfristige Wachstumstreiber für HPA, mit Prognosen von >17% CAGR*, sind die Aussichten für die aufstrebenden Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme. Die Hauptfunktion von HPA besteht dort in der Verwendung als Trennmaterial zwischen der Anode und Kathode in den Batterien, um die Leistung, die Funktionalität und die Sicherheit der Batteriezellen zu erhöhen.

Die Grundlage für die HPA-Strategie des Unternehmens ist das innovative Verfahrensablaufdiagramm, welches mit moderater Temperatur und atmosphärischem Druck arbeitet. Die Kombination der Qualitätsmerkmale der Strategie führt zu einem HPA-Projektpotenzial von Weltklasse. * CRU HPA Industry Report 2021



