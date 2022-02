DJ MARKT USA/Angst vor russischer Ukraine-Invasion drückt erneut

Die drohende Kriegsgefahr in Europa setzt auch am Montag der Wall Street zu. Nachdem die Zuspitzung in der Ukraine-Krise Aktien und Anleiherenditen bereits am Freitag kräftig gedrückt hatten, stehen sie nun nochmals unter Druck. Anleger fürchten eine Invasion Russlands in die Ukraine; die USA haben davor gewarnt, dass dies jederzeit der Fall sein könnte. Diplomatische Bemühungen verliefen am Wochenende im Sande. Am Freitag ging es mit Öl, Gold und Dollar steil aufwärts, hier kommt es allenfalls zu kleineren Gegenbewegungen.

Die Ukraine-Krise erwischt den Aktienmarkt zu einem Zeitpunkt, da er wegen der Zinswende ohnehin unter Druck steht, die durch die hohe Inflation forciert wird. Die Möglichkeit eines Kriegs in Europa hat sich bereits in den vergangenen Wochen als zusätzlicher Unsicherheitsfaktor erwiesen. Moskau bestreitet zwar, in die Ukraine einmarschieren zu wollen, doch hat Russland seine militärische Aufrüstung beschleunigt und Streitkräfte auf drei Seiten des Landes positioniert. Dazu gehören einige der bestausgebildeten Bataillone Russlands und Raketen, die Ziele in der gesamten Ukraine treffen könnten.

Die USA und ihre Verbündeten ziehen ihr diplomatisches Personal aus Kiew ab. Auch die Unternehmen treffen Vorsichtsmaßnahmen. Die niederländische Fluggesellschaft KLM zum Beispiel hat den Flugbetrieb im ukrainischen Luftraum eingestellt.

February 14, 2022

