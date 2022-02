LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Delivery Hero von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 145 auf 46 Euro gesenkt. Das globale Wachstum, welches das Management anstrebe, sei unnötig und lasse Sorgen über die Liquidität des Essenslieferdienstes aufkommen, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei baff, dass Delivery Hero mit einer Transaktion wie der Mehrheitsübernahme an Glovo, die nur wenig zum Bruttowarenwert (GMV) beitrage, das Unternehmen gefährlich nahe an den Rand der Zahlungsfähigkeit bringe. Sollte das Unternehmen seine Ziele erreichen, erscheine die Aktie günstig - allerdings sei die Glaubwürdigkeit des Unternehmens ernsthaft beschädigt./gl/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2022 / 21:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2022 / 03:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

