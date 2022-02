Bayer kämpft bei seinem Unkrautvernichter Glyphosat mit Problemen bei der Rohstoffversorgung. Bei einem der wichtigsten Rohstofflieferanten des Unternehmens sei es zu einem mechanischen Ausfall in der Produktionsanlage gekommen, was zu einer erheblichen Verringerung der Produktionsraten geführt habe, schrieb Bayer am Freitag in einem Reuters vorliegenden Brief an Kunden. Das beeinträchtige die Lieferfähigkeit von Bayer bei Glyphosat und glyphosathaltigen ...

