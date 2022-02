Commerce Bank geht mit Kernbankenplattform von Temenos in den Produktivstart, um das Banking für das digitale Zeitalter neu zu konzipieren

Temenos (SIX: TEMN), das Unternehmen für Banking-Software, meldete heute, dass die Commerce Bank (NASDAQ: CBSH) auf der Kernbankenplattform von Temenos gestartet ist. Mit diesem Meilenstein ist das Modernisierungsprojekt der Commerce Bank abgeschlossen, bei dem ihre Altsysteme für Einlagen in eine moderne, agile und offene Plattform überführt wurden, die auf den US-Markt zugeschnitten ist.

Von Forbes erneut als eine der besten Banken Amerikas benannt, ist die Commerce Bank seit über 150 Jahren für ihre Kunden da. Commerce setzt auf ein "Super-Community-Bank"-Modell, welches das Beste des Kleinen mit dem Besten des Großen verknüpft. Dazu müssen hochentwickelte Bankprodukte mit einer High-Touch- und High-Tech-Bereitstellung zusammengebracht werden, um enge Beziehungen zu schaffen und aufzubauen. Mit langfristiger Ausrichtung und Kundenfokus hat Commerce seine Systeme modernisiert und konsolidiert, um Innovationen, Echtzeit- und Straight-Through-Processing sowie eine 360-Grad-Darstellung der Kundenbeziehungen zu ermöglichen.

Commerce hat sich für Temenos als strategischen Technologiepartner aufgrund der hochflexiblen, agilen Banking-Plattform des Unternehmens entschieden. Die moderne Plattform von Temenos wird die betriebliche Effizienz steigern und die Fähigkeit von Commerce zu Innovation und zur Integration neuer Technologien verbessern. Dank der modernen Plattform wird Commerce von der Möglichkeit einer raschen Markteinführung neuer Produkte und Bankdienstleistungen profitieren. Der auf die USA zugeschnittene Modellbank-Ansatz von Temenos wird Commerce dabei helfen, den einzigartigen geschäftlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen des Marktes auf effiziente und kostengünstige Weise gerecht zu werden.

David Roller, Chief Information Officer, Commerce Bank, kommentierte: "Commerce möchte seinen Spitzenplatz in der Technologie beibehalten, um den besten Service für unsere Kunden zu gewährleisten. Wir sind uns bewusst, dass Innovationen und digitale Kundenerlebnisse durch eine moderne Kernbankenplattform beschleunigt werden. Die Plattform von Temenos wird Commerce in die Lage versetzen, heute und bis weit in die Zukunft hinein innovative Lösungen für unsere Kunden bereitzustellen."

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, sagte: "Wir freuen uns, dass die Commerce Bank die Modernisierung ihres Kernbankensystems abgeschlossen hat. Dies ist ein Beleg für die Stärke unserer Banking-Plattform, die auf die Bedürfnisse von US-Banken zugeschnitten ist, angefangen bei großen regionalen etablierten Instituten über weltweite Disruptoren bis hin zu Herausfordererbanken. Temenos sieht unverändert eine starke Dynamik in den Vereinigten Staaten und wir freuen uns, nun auch diesen Meilenstein geschafft zu haben. Da die Erwartungen der Kunden an personalisierte, schnelle und einfache Bankinteraktionen weiter steigen, sind etablierte Banken und Herausfordererbanken einem harten Wettbewerb von innerhalb und außerhalb der Branche ausgesetzt. Unterdessen können etablierte Anbieter nicht die cloudagnostischen, kombinierbaren Bankdienstleistungen anbieten, die Temenos zu einem der Branchenführer machen. Unsere offene Plattform ist die Grundlage für Commerce, um die Herausforderungen der Kunden mit neuen und spannenden Methoden zu lösen."

Über die Commerce Bank

Mit einer Bilanzsumme von 36,7 Milliarden Dollar1 bietet die eingetragene Bankenholding Commerce Bancshares, Inc. (NASDAQ: CBSH) ein breites Spektrum von Bankdienstleistungen wie etwa Zahlungslösungen, Investmentmanagement und Wertpapierhandel an. Die Commerce Bank, eine Tochtergesellschaft der Commerce Bancshares, Inc., hat mit ihrer mehr als 150 Jahre währenden Erfahrung ihre Stärke unter Beweis gestellt, Privatpersonen und Unternehmen bei der Lösung finanzieller Herausforderungen zu unterstützen. Neben dem Angebot von Zahlungslösungen in den USA betreibt die Commerce Bank derzeit auch Vollbankinstitute im Mittleren Westen wie etwa den Großräumen St. Louis und Kansas City, Springfield, Central Missouri, Central Illinois, Wichita, Tulsa, Oklahoma City und Denver. Überdies unterhält sie Geschäftsstellen in Dallas, Houston, Cincinnati, Nashville, Des Moines, Indianapolis und Grand Rapids. Über regionale Filialen, Geschäftsstellen, an Geldautomaten, online, mobil und über einen rund um die Uhr erreichbaren Kundenservice bietet Commerce einen High-Touch-Service und anspruchsvolle Finanzlösungen an. Weitere Informationen finden Sie unter www.commercebank.com.

1Zum 31. Dezember 2021

Über Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220213005051/de/

Contacts:

Medien

Jessica Wolfe und Scott Rowe

Temenos Global Public Relations

Tel: +1 610 232 2793 +44 20 7423 3857

E-Mail: press@temenos.com

Alistair Kellie und Andrew Adie

Newgate Communications im Auftrag von Temenos

Tel: +44 20 7680 6550

E-Mail: allnewgatetemenos@newgatecomms.com