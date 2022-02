Düsseldorf/Heuweiler (ots) -Jede Menge Freudentränen und Jubelschreie gab es am Samstag im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Das Team der Deutschen Postcode Lotterie verteilte in den Gemeinden Gundelfingen und Heuweiler 1,4 Millionen Euro an 142 Losbesitzer*innen. Am lautesten jubelten Michael* und seine Frau Ancilla*, denn das Ehepaar erhielt einen Scheck über 700.000 Euro. Bürgermeister Raphael Walz gratulierte einem Teil der Gewinner*innen persönlich und wertschätzte, dass die Soziallotterie in Baden-Württemberg bereits über 300 soziale und grüne Projekte mit mehr als 10 Millionen Euro unterstützt. Eines davon ist die [p3]-Werkstatt in Freiburg, die an diesem Wochenende ebenfalls überrascht wurde.Erst vor wenigen Tagen wurden die Losbesitzer*innen im Postleitzahlengebiet 79194 telefonisch informiert, dass sie gewonnen haben - wie viel erfuhren sie jedoch erst am Samstag. "Ich glaube wir haben den Volltreffer gelandet", sagte Fleischermeister Michael und fiel seiner Frau Ancilla in die Arme: "Wir haben einen Gewinn von 700.000 Euro!" Der Postcode des Ehepaars wurde für den Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie gezogen und bescherte einen unerwarteten Geldsegen. Diesen können die beiden gut gebrauchen, weil ihr Partyservice unter den Folgen der Corona-Pandemie sehr zu leiden hatte. An den Ziehungen der Soziallotterie haben die beiden teilgenommen, weil sie mit ihrem Loskauf grüne und soziale Projekte unterstützen. So möchten sie nun von ihrem Gewinn direkt ein weiteres, soziales Projekt für Kinder fördern. Außerdem träumt das Paar von einer Reise nach Norwegen, um dort die Polarlichter und Fjorde zu sehen.Mehrere Gewinner*innen in NachbarhäusernWeitere 141 Losbesitzer*innen in Gundelfingen und Heuweiler durften an diesem Glück teilhaben. Dass in den Gemeinden so viele Menschen gleichzeitig gewonnen haben, liegt am Spielsystem der Deutschen Postcode Lotterie. Die Losbesitzer*innen nehmen nämlich mit ihrem Postcode teil, der aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei Buchstaben für die Straße besteht. Im Februar ging die Hälfte des Monatsgewinn in Höhe von 1,4 Millionen an den Postcode von Michael und Ancilla: 79194 NP. Die weiteren 700.000 Euro teilten sich alle Lose mit der Postleitzahl 79194. Darunter auch neun Nachbar*innen einer Straße in Gundelfingen. Iris* und Jürgen* freuten sich mit ihren drei Losen über stolze 11.349 Euro. "Unser Sohn ist gerade umgezogen. Er muss jetzt eine Wohnung einrichten. Und wir würden gerne unsere Reisekasse aufstocken."Auch Bürgermeister Raphael Walz übermittelte seine Glückwünsche persönlich: "Ich freue mich, dass in Heuweiler und Gundelfingen 142 Nachbarinnen und Nachbarn zusammen 1,4 Millionen Euro gewonnen haben. Durch ihren Loskauf haben die Lotterie-Teilnehmer*innen gleichzeitig gute Zwecke in der Region unterstützt, wie zum Beispiel die [p3]-Werkstatt in Freiburg."Der gute Zweck gewinnt immer: Zusammen gewinnen. Zusammen helfen.Am Wochenende überraschte die Postcode Lotterie in Freiburg, nur wenige Kilometer von Heuweiler entfernt, die [p3]-Werkstatt mit einem Förderscheck über 96.916 Euro. Die Organisation wird seit 2019 mit insgesamt 423.129 Euro unterstützt. Dank der Losbesitzer*innen in Baden-Württemberg konnte die Deutsche Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 bereits über 10,7 Millionen Euro für 327 Projekte in diesem Bundesland bereitstellen.In der [p3]-Werkstatt werden Menschen mit Fluchthintergrund auf eine Ausbildung vorbereitet oder direkt in einer Holz-, Metall- oder Elektrowerkstatt ausgebildet. In einem aktuellen Projekt entwirft und baut [p3] mobile Küchen für Kitas, damit Kinder schon früh erste Erfahrungen mit gemeinsamen Kochen und gesunder Ernährung machen können. Mehr zu diesem doppelten PostcodeEffekt lesen Sie hier (https://www.postcode-lotterie.de/projekte/charities/p3-werkstatt-2).Baden-Württemberg im Postcode-GlückDas südwestliche Bundesland hat offenbar großes Lotterie-Glück. Denn erst im November fiel der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie nach Teningen. Dank des Postcodes 79331 GQ gewannen die Nachbarinnen Elke* und Christa* zusammen 700.000 Euro. In Teningen teilten sich 119 weitere Glückspilze weitere 700.000 Euro. Die ganze Geschichte lesen Sie hier (https://ots.de/X4WRTR).*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, das heißt es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über3.300 grüne und soziale Projekte mit mehr als 100 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Spielkonzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als elf Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie seit elf Jahren in Folge zu den drei größten, privaten Fördermittelgebern der Welt (Fundraising-Studie der britischen Wirtschaftszeitung City A.M., Dezember 2021).Postcode-Botschafter*innen des GlücksDer erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, wie George Clooney, Emma Thompson, Rafael Nadal, Nadia Murad und Katarina Witt. Botschafter der Deutschen Postcode Lotterie sind unter anderem Kai Pflaume und Toni Kroos.Pressekontakt:Pressekontakt Deutsche Postcode Lotterie:Vanessa WalterPresse und KommunikationMartin-Luther-Platz 2840212 DüsseldorfTelefon: +49 211 94 28 38-40E-Mail: presse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41583/5146035