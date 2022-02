Berlin (ots) -PTA IN LOVE wird 2022 neue Rekorde aufstellen: Die Auflage der beliebten PTA IN LOVE-Boxen wird auf mehr als 100.000 Stück erhöht. Die Lovebrand strebt ein Mitgliederwachstum auf über 25.000 verifizierte PTA an.Mit aktuell mehr als 22.700 verifizierten PTA ist PTA IN LOVE eine einzigartige PTA-Community auf dem deutschen Apothekenmarkt. Die Lovebrand umfasst rund 25.000 Follower:innen auf Instagram und Facebook und zählte allein in den vergangenen 12 Monaten mehr als 3,4 Millionen Websiteaufrufe. Um non-stop informiert zu sein, abonnieren mehr als 10.000 Leser:innen die PTA IN LOVE Push-Nachrichten aus der engagierten Redaktion.Auch 2022 wird PTA IN LOVE neue Rekorde aufstellen: Die beliebte Lovebrand versendet über 100.000 exklusive PTA IN LOVE-Boxen an ihre Community. "Mit PTA IN LOVE bieten wir Gesundheits- und Pharmaunternehmen eine exklusive, kostengünstige und ökologisch nachhaltige Alternative für professionelles Sampling, Vertriebsunterstützung und Produkttestungen. Mit durchschnittlich 10 Kontaktpunkten pro Versand und einem Konzept aus haptischem Erlebnis, aktiver Bewertung, Produktinformation via Video sowie Aktivierung im Magazin und in den sozialen Netzwerken punktet PTA IN LOVE bei der Community und bei den Kund:innen", sagt Thomas Bellartz, Herausgeber von PTA IN LOVE und geschäftsführender Gesellschafter der EL PATO Medien GmbH.Mit "Wissen to go" und "Fit im HV" setzt die Marke zudem auf den Ausbau digitaler Formate, die PTA mit Witz und Charme hilfreiches Wissen vermitteln. "PTA IN LOVE holt seine Community in allen Lebensbereichen ab", sagt Marius Poorhossaini, Senior Product Manager von PTA IN LOVE. "Damit ermöglichen wir unseren Kund:innen vielfältige Platzierungsmöglichkeiten, um ihre Produkte optimal zu bewerben."Um Top-Marken auch persönlich mit ihrer Zielgruppe zusammenzubringen, initiiert PTA IN LOVE 2022 gemeinsam mit APOTHEKE ADHOC das Live-Format Apothekentour. Dort präsentieren sich Unternehmen des Apotheken- und Pharmamarktes an zehn Wochenenden ab dem 7. Mai 2022 in 10 deutschen Städten an jeweils zwei Tagen den Apothekenteams aus der jeweiligen Region. Insgesamt werden mehr als 10.000 Gäste erwartet. Der Eintritt für verifizierte Apotheker:innen und PTA ist kostenfrei.PTA IN LOVE ist ein Angebot der EL PATO Medien GmbH und begeistert eine wachsende Community von derzeit mehr als 22.700 PTA. Auf der Plattform www.pta-in-love.de sowie bei Instagram (https://www.instagram.com/ptainlove/), Facebook (https://www.facebook.com/ptainlove) und YouTube (https://www.youtube.com/c/ptainlove) finden PTA relevante Inhalte und Informationen für ihren beruflichen und privaten Alltag. Die PTA IN LOVE-Box und weitere Sonderformate erscheinen 2022 in einer Auflage von mehr als 100.000 Exemplaren. Der kostenlose Newsletter kann hier abonniert werden.Sie möchten die Reichweite von PTA IN LOVE auch für Ihre Marke nutzen? Alle Informationen zu Ihren Möglichkeiten erhalten Sie unter www.pta-in-love.de/kunden/ oder per E-Mail an sales@pta-in-love.de.Pressekontakt:PTA IN LOVEChristin NeufurthPariser Platz 6A10117 BerlinTelefon: (030) 802080 - 514E-Mail: christin.neufurth@el-pato.deInternet: https://www.pta-in-love.de/Original-Content von: PTA IN LOVE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148861/5146081