Die Erste Immobilien KAG verzeichnete 2021 einen Anstieg der Fondsvolumina. Das Volumen des 2008 aufgelegten Erste Immobilienfonds stieg von 2,2 Mrd. Euro (per Ultimo 2020) auf 2,4 Mrd. Euro (per Ultimo 2021), was einem Zuwachs um 8 Prozent entspricht. Das Volumen des 2016 aufgelegten nachhaltigen Erste Responsible Immobilienfonds erhöhte sich von 238 Mio. Euro (per Ultimo 2020) auf 515 Mio. Euro (per Ultimo 2021). Damit hat sich der Fonds binnen einem Jahr fast verdoppelt. Das gesamte in den Publikumsfonds der Erste Immobilien KAG veranlagte Volumen lag Ende 2021 bei 2,9 Mrd. Euro, damit um 18 Prozent höher als 2020. Es wurden drei Tranchen in Höhe von 225 Mio. Euro beim privaten Anleger:innen-Publikum von Erste Bank und Sparkassen platziert. Alle Tranchen waren ...

