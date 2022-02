(shareribs.com) London 14.02.2022 - Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenauftakt etwas fester. Brent-Rohöl notierte zeitweise über der Marke von 96 USD. Die Spannungen in Osteuropa erhöhen die Risikoaufschläge.Die Lage in Osteuropa bleibt geprägt von großer Unsicherheit. Am Freitag warnte das Weiße Haus die Verbündeten in der EU vor einem möglichen Angriff Russlands auf die Ukraine am Mittwoch. Daraufhin ...

