Ab 2024 will Norwegen nach einem Bericht in der "taz" große Mengen CO2 - insbesondere aus industriellen Quellen - 100 Kilometer vor der Küste und 3 Kilometer unter der Nordsee in eine ausgeförderte Erdgas-Lagerstätte verpressen. Das Vorhaben eignet sich für wunderschöne Grafiken: 50 Jahre lange hat Norwegen von der Gasförderung profitiert. Nun vervollständigt es seinen […]

