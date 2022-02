Aus Furcht vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine fliehen Anleger in Scharen aus den europäischen Aktienmärkten. Dax und EuroStoxx50 fielen am Montag um jeweils gut drei Prozent auf 14.941 beziehungsweise 4018 Punkte. Im Gegenzug deckten sich Investoren mit als sicher geltenden Bundesanleihen ein. Dies drückte die Rendite der zehnjährigen Titel auf 0,231 Prozent. Die Weltleitwährung war als "sicherer Hafen" ebenfalls gefragt, woraufhin der ...

