An den Finanzmärkten sorgt die weiterhin angespannte Lage an der ukrainisch-russischen Grenze für Vorsicht und Zurückhaltung.Frankfurt - Der Euro hat am Montag merklich nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1312 US-Dollar. Das war rund ein halber Cent weniger als noch am Morgen. Gegenüber dem Franken erlitt der Euro Verluste in ähnlichem Ausmass. Das EUR/CHF-Währungspaar wurde am Mittag zu 1,0455 gehandelt nach 1,0498 am Morgen. Für das USD/CHF-Paar ergibt dies 0,9244 nach 0,9254.

