Windstrom zur Wasserstoffproduktion einzusetzen, kann für Ü20-Anlagen eine wirtschaftliche Alternative zum Verkauf des Stroms an der Börse darstellen. Das zeigt ein Konzept, das aus dem Wasserstoff zusammen mit Kohlendioxid aus der Biogasproduktion Methan gewinnt. Mit Ü20-Windstrom Wasserstoff zu erzeugen, kann für Windmüller mehr Sinn machen als den Strom an der Börse zu verkaufen. Das gilt zumindest in Zeiten "normaler" Strompreise. Ein Konzept, das auch noch Kohlendioxid aus einer Biogasanlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...