Die letzten Handelstage haben eine bedeutende qualitative Verbesserung der Aussichten bei den Edelmetallen mit sich gebracht. Dies ging mit einer überproportionalen Reaktion des Edelmetallminensektors einher. Zu den darin noch zurückgebliebenen Werten gehört auch die Aktie von Coeur Mining, aus der wir Ende November 2021 ausgestoppt worden waren. Insbesondere ein vergleichender Blick auf den Silberpreis zeigt ihr Aufholpotenzial. Wir kaufen deshalb zum heutigen Eröffnungskurs in New York eine halbe Position in Coeur Mining in das Themendepot Edelmetalle ...

