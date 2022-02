LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen von 184 auf 146 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem starken vergangenen Geschäftsjahr, in dem der Medizintechnikkonzern rekordhohe Wachstumsraten und Gewinne erzielt sowie mehrfach den Ausblick angehoben habe, weckten die Zahlen für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres Zweifel an der Erreichbarkeit der diesjährigen Ziele, schrieb Analyst Sezgi Oezener in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der mittelfristigen Herausforderungen und der Inflationsentwicklung senke er seine Margenprognosen./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / 15:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2022 / 02:15 / GMT

DE0005313704