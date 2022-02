In den vergangenen zwei Wochen büßte alles hier und dort ein wenig ein - das Gegenteil war die Ausnahme. Dieses Jahr wird erneut nicht leicht werden. Aber da sind wir am Markt für KMU-Anleihen keinesfalls allein: Auch der Aktienmarkt wird dieses Jahr nicht im Schnitt 15% zulegen wie 2021. Im Gegenteil, aktuell liegen wir im Minus bei DAX & Co: Der sog. Januar-Effekt verpuffte, was per se schon auf ...

