LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Credit Suisse nach Zahlen von 9,80 auf 9,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate der Bank für das Schlussquartal 2021 hätten wenig Positives enthalten, schrieb Analyst Piers Brown in einer am Montag vorliegenden Studie. Die schwache Entwicklung in der Vermögensverwaltung und im Investmentbanking mache im laufenden Jahr eine Ergebniserholung unwahrscheinlich und gefährde die mittelfristigen Ziele. Brown senkte seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2022 um fast ein Viertel./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2022 / 03:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012138530

