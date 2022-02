So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2: -1.28% vs. last gabb, +2.16% ytd, +84.40% seit Start 2013.. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 121.794 Euro, ein Plus von 1.117,94 Prozent nach Spesen. Heute habe ich die Positionen bei RBI zu 25,48 und Mayr-Melnhof zu 168 verdoppelt. Der Cash-Anteil im wikifolio beträgt immer noch 37,2 Prozent, das Timing war heuer bisher zufriedenstellend.RBI ( Akt. Indikation: 25,62 /25,68, -7,33%)Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 167,40 /168,00, -2,27%) Das Depot bei dad.at umfasst unsere Private Investor Relations Partner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...