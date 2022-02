Robert Kastil, Ex-Rosenbauer International AG, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte: 1. Die Privatisierung der Wiener Börse - damit ist es gelungen, die Börse aus dem Einflussbereich der Politik heraus zu halten.2. Börsegang der voestalpine - der Konzern kam mit einem fairen KGV an die Börse und hat sich seither zunehmend professionalisiert.3. Die Roadshow beim eigenen Börsegang - der Rosenbauer International AG - das Einfahren des Simba in den Gasometer war atemberaubend.4. Die Rettung der RHI AG nach den dramatischen Verlusten in den USA. Das hat der Börse einen erheblichen Imageverlust erspart.5. Das professionelle Marketing der Wiener Börse der letzten 10 - 15 Jahre. Hintergrund: Im Börse Social ...

