Mainz (ots) -Die Champions-League-Saison 2021/2022 geht in die Finalrunde, alles Wissenswerte zum ersten Achtelfinalspieltag gibt es am Mittwoch, 16. Februar 2022, ab 23.00 Uhr bei "sportstudio UEFA Champions League" im ZDF - mit Zusammenfassungen, Highlights und Interviews. ZDF-Moderator Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker führen durch die Sendung.Mit dem FC Bayern München steht der letzte deutsche Vertreter in der europäischen Königsklasse im Blickpunkt. Im Achtelfinalhinspiel müssen die Münchener zunächst auswärts beim österreichischen Nachbarn RB Salzburg antreten. Eine spannende Aufgabe für die Bayern, die sich souverän in ihrer Champions-League-Gruppe E durchgesetzt hatten, zuletzt aber ein wenig in der Bundesliga schwächelten. Im Parallelspiel trifft Inter Mailand auf den FC Liverpool, beide aktuell Tabellenzweite in den heimischen Ligen.Dazu kommen Zusammenfassungen der Dienstagspiele des Achtelfinales zwischen den Top-Teams Paris Saint-Germain und Real Madrid sowie Sporting Lissabon gegen den Vorjahresfinalist Manchester City.Die Tore und Highlights aller Partien des Achtelfinal-Spieltages sind am Mittwoch ab 23.00 Uhr in drei- bis vierminütigen Clips auch auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de abrufbar.Auch der zweite Achtelfinalspieltag steht am Mittwoch, 23. Februar 2022, um 23.00 Uhr auf dem Programm von "sportstudio UEFA Champions League".