… CEO führte an der Börse zu einer negativen Reaktion. Der vorige Woche eingesetzte CEO Barry McCarthy ließ die Financial Times wissen: Wer auf Übernahme durch einen größeren Konzern spekuliert, liegt falsch. Man arbeite nicht an solchen Plänen, sondern an der Verwirklichung des langfristigen Potenzials, etwa durch Wachstum außerhalb der USA.



Die PELOTON-Aktie steht heute zu Beginn des US-Handels bei - 2,8 %.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



