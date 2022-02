Um die 13 Dollar hat sich der Kurs der Palantir in den vergangenen Handelstagen eingependelt. Abseits der üblichen kursbewegenden Ereignisse an der Börse steht diese Woche auch ein unternehmensspezifischer Termin an: Am Donnerstag veröffentlicht Palantir vor Handelsbeginn in den USA seine Ergebnisse für das vierte Quartal.Analysten sind im Vorfeld überwiegend skeptisch. Dementsprechend spekulieren einige Anleger bereits auf einen Ausschlag nach oben, falls die Zahlen überzeugend ausfallen. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...