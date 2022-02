Wien (www.fondscheck.de) - Der US-Asset-Manager Brown Advisory betreut seine Kunden aus der DACH-Region künftig von Frankfurt aus, so die Experten von "FONDS professionell".Dort habe die irische Tochtergesellschaft des Fondshauses, dessen Zentrale in Baltimore an der Ostküste der Vereinigten Staaten liege, eine Zweigniederlassung eröffnet. Leiterin des neuen Büros sei Elisa Wagnitz, die seit Mai 2019 für Brown Advisory arbeite. Bisher habe sie Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz von London aus betreut. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...