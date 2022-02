Deutsche Großhandelspreise steigen kräftig

Werbung



Preise legen um 16,2% im Vorjahresvergleich zu



Das Statistische Bundesamt veröffentlichte am Freitag Daten zur Preisentwicklung des deutschen Großhandels im vergangenen Monat. Im Vergleich zum Dezember 2021 legten die Preise im Januar 2022 um 2,3% zu, während sie im Vergleich zum Januar 2021 um 16,2% stiegen. Der hohe Preisanstieg ist vor allem auf die stark gestiegenen Rohstoff- und Vorproduktpreise zurückzuführen. Diese sind aufgrund der anhaltenden Lieferengpässe und den Einschränkungen resultierend aus der Verbreitung de Omikron-Variante stark gestiegen.



Die Inflation und die damit verbundenen geldpolitischen Änderungen sind seit Jahresanfang ein dominantes Thema an den Kapitalmärkten der Welt. Die Inflation in der Eurozone liegt mit 5,1% im Januar 2022 auf dem höchsten Niveau seit Jahrzehnten. In den USA markiert der Preisanstieg mit 7,5% ebenfalls den höchsten Wert seit 40 Jahren. Experten führen die massiven Preisexplosionen vor allem auf steigende Energie- und Rohstoffpreise zurück.





