Die Allianz hat erneut auf dem Markt zugeschlagen und sich weiter verstärkt. Sie übernimmt den griechischen Versicherer European Reliance und baut damit ihr Geschäft in Griechenland aus. Dass die Aktie zum Wochenauftakt an Boden verliert, hat aber andere gewichtige Gründe.Wie der DAX-Konzern am Freitagabend mitteilte, zahlt er insgesamt 207 Millionen Euro für die European Reliance General Insurance Company, den Angaben zufolge größten unabhängigen Versicherer in Griechenland. Den Plänen zufolge ...

