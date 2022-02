In einem weiteren Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 7,50%-Anleihe 2019/23 der ERWE Immobilien AG (WKN A255D0) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen. Das Geschäftsmodell der ERWE Immobilien AG weise trotz Pandemie-Auswirkungen eine stabile wirtschaftliche Entwicklung auf, zudem sei die Unternehmensstrategie klar fokussiert und biete langfristig gute Chancen, so die KFM-Analysten in ihrem Fazit. In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 10,51% p.a. (auf Kursbasis von 95,50% am 08.02.2022 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit am 10.12.2023) wird die ERWE-Anleihe 2019/23 (WKN A255D0) daher weiterhin 3,5 bewertet.

